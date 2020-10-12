國道2號西向大園交流道4輛大小車禍 男女共7人送醫

桃園市國道2號西向大園交流道前方1.6公里處，今天上午8時45分大園交流道車多，1輛大貨車、3輛轎車疑因未保持車距，煞車不及失控，發生追撞車禍，大貨車和2輛轎車撞擊毀壞，另1輛轎小客車過程中撞向內側護欄損壞，現場零件散落一地，大、小4車車禍造成5男2 女共7人受傷桃園消防局啟動大量傷患機制救援，將受傷7男女送醫急救。

桃園市消防局、國道警方表示，該大貨車、3輛轎車車禍，發生在國2大園交流道前方，事故發生，消防局立即出動4個分隊7輛救護車15人前往緊急救護送醫，啟動大量傷患機制救援，7男女緊急送醫治療後，均沒有生命危險，國道警方立即現場疏道交通，不到1小時恢復國道通行，國道警方進一步調查釐清車禍肇事原因。 桃園市國道2號西向大園交流道前方1.6公里處，大貨車及3輛轎車發生失控追撞車禍，造成男女7人受傷，桃園消防局緊急送醫幸無大礙。記者曾增勳／翻攝 桃園市國道2號西向大園交流道前方1.6公里處，大貨車及3輛轎車發生失控追撞車禍，造成男女7人受傷，桃園消防局緊急送醫幸無大礙。記者曾增勳／翻攝