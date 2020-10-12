基隆港嘴大浪越堤釣客落海 釣友急拋救生圈真的救到他
李姓男子今天上午到和平島的基隆港港嘴外堤防釣魚，一陣大浪越堤，從後方將他推落海中。附近釣客趕緊拋下救生圈，李男幸運抱住並被救上岸。消防人員獲報趕到現場，李表示人沒大礙，婉拒送醫。
基隆市消防局「119」上午10點10分接獲報案，指和平島白色燈塔堤防有人落海，隨即調派人車和救生艇前往救援；港消獲報也前往救人。消防人員到達時，33歲李男已被救上岸。
據了解，和平島的基隆港外堤今早聚集約70名釣客，自由甩竿釣魚。中央氣象局預報基隆中正區上午風力5級，浪高2到2.3公尺，但偶有大浪，堤防位置不時有海浪湧上堤防。
今天上午10點多，一陣大浪越過堤面，將李沖入海中。附近釣客發現李男落海，趕緊丟擲一旁的救生圈給他，再合力將他拉上岸。現場也因風雨變大，浪況不佳，釣客陸續收拾釣具離開。
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