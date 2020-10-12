鄉民工作受傷舉家陷困境 暖警義氣相挺伸援手

雲林縣北港分局口湖分駐所員警日前執行居家安全巡護，發現洪姓鄉民因工地意外造成右手肌腱斷裂，引發肺部積水，不僅頓失工作，醫療費用負擔沉重，一家三口人生活陷入困境，所長張志旭馬上通報張榮發基金會，最短時間內解其燃眉之急。

所長張志旭說，洪姓鄉民為列冊中低收入戶，全家一直靠他做粗工為生，八旬老父年邁體弱，罹患紅斑性狼瘡及全身性硬化症的洪妻因需長期治療也無法工作。

生活原就困苦的洪家，日前洪因在工地意外造成右手肌腱斷裂，住院治療中又引發肺部積水，醫療費用負擔沉重，一家非老即傷病，連基本生活都難以為繼，僅能靠低收救助金度日，面臨斷炊之計，幸逢員警前往訪查，發現一家3口過著沒有陽光的日子。