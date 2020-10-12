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鄉民工作受傷舉家陷困境 暖警義氣相挺伸援手

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣北港分局口湖分駐所員警日前執行居家安全巡護，發現洪姓鄉民因工地意外造成右手肌腱斷裂，引發肺部積水，不僅頓失工作，醫療費用負擔沉重，一家三口人生活陷入困境，所長張志旭馬上通報張榮發基金會，最短時間內解其燃眉之急。

所長張志旭說，洪姓鄉民為列冊中低收入戶，全家一直靠他做粗工為生，八旬老父年邁體弱，罹患紅斑性狼瘡及全身性硬化症的洪妻因需長期治療也無法工作。

生活原就困苦的洪家，日前洪因在工地意外造成右手肌腱斷裂，住院治療中又引發肺部積水，醫療費用負擔沉重，一家非老即傷病，連基本生活都難以為繼，僅能靠低收救助金度日，面臨斷炊之計，幸逢員警前往訪查，發現一家3口過著沒有陽光的日子。

所長張志旭馬上啟動急難救助機制，並通報張榮發基金會馬上關懷，專員夏塘昱用最快速度核發救助金和生活用品，今天送達洪家，如旱望雲霓，盼得及時雨，分局長王立德表示，仍有許多苦人家躲在陰暗處，員警能抱持義氣挺弱，適時救援，值得讚許，也感謝張榮發基金會作為警方濟弱的後盾，點亮心燈。

警方會同張榮發基金會不僅送來大批生活物資和救助金，天氣開始轉冷，還貼心買來新夾克為洪家老父穿上。圖／北港分局提供
警方會同張榮發基金會不僅送來大批生活物資和救助金，天氣開始轉冷，還貼心買來新夾克為洪家老父穿上。圖／北港分局提供
警方會同張榮發基金會不僅送來大批生活物資和救助金，天氣開始轉冷，還貼心買來新夾克為洪家老父穿上。圖／北港分局提供
警方會同張榮發基金會不僅送來大批生活物資和救助金，天氣開始轉冷，還貼心買來新夾克為洪家老父穿上。圖／北港分局提供

肌腱 北港

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