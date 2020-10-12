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海軍官校一年級生住家墜樓身亡 官校配合調查
王姓海軍官校學生今晨在新北市新店區安和路住家墜樓身亡，海軍上午證實該名學生確就讀海軍官校一年級，目前官校正與家屬取得聯繫，並協助處理中。
王姓官校生今年6月底入學，10月8日休假時在家中表現一切正常，卻在11日晚間9時收假回營前夕，因不明原因逾假未歸，突然返回新店住家，自行走到公寓的12樓樓頂後，從頂樓墜落。
海軍軍官學校發出新聞稿表示，該校一年級王姓學生昨日21時未返校收假，單位即主動聯繫學生家屬，並派員協尋，清晨3時單位接獲家屬通知，王生已於住家附近大樓墜樓身亡。
海軍官校表示，為此深表遺憾與不捨，目前全案由檢警偵辦中，官校將全力配合調查，釐清肇因；今日已責派幹部前往協助家屬處理後續有關事宜。
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