快訊

被下架的「黃蜂網絡」？古巴與美國的反恐對決

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／誰闖紅燈？轎車撞機車噴飛 波及對向車道機車釀4傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在今天凌晨3時許，開車行經南屯區大業路、文心路時，與騎車的張姓男子發生碰撞，張連人帶車被撞到對向車道，波及正在停等紅燈的蘇姓騎士，張載的女乘客則被卡在陳車頭底部，雙腿骨折，幸傷者就醫後都無生命危險。經查，涉案人都無酒駕，初步研判是有一方違反號誌，但是陳或張闖紅燈？還有待後續調查釐清。

據查，陳姓男子（21歲）在今天凌晨3時許，開車沿南屯區大業路往大光街行駛，行經文心路口時，當時由張姓男子（22歲）騎車載曾姓女子（22歲）沿文心路往大墩十四街方向行駛，雙方疑有一方違反號誌，陳、張二人在路口發生碰撞，張連人帶車被撞到對向車道，波及當時自稱在停等紅燈的蘇姓騎士（23歲），曾女被卡在陳車頭底下，救護人員到場時，發現曾女友雙腿骨折的狀況。

全案造成陳腿部挫傷、張全身挫傷、曾女雙腿骨折、蘇臉部挫傷等輕重不等的傷勢，經送醫後都無生命危險，台中市第四警分局交通分隊到場調查，涉案駕駛都無酒精濃度，陳、張二人都堅稱是綠燈行駛。

經警方調閱路口監視器發現，張騎過文心路口時，後方還跟著許多輛的機車，疑為綠燈同行，不過同時對向車道卻有蘇姓騎士在停等紅燈，也不能排除張與多名機車騎士違反號誌的可能性，肇事原因初判為有一方違反號誌而釀禍，但是陳或張闖紅燈，有待後續調閱其他監視器，釐清當時燈號為何，才可釐清，全案暫依過失傷害方向偵辦。

台中市南屯區文心路、大業路今天凌晨3時許傳車禍，張姓騎士與開車陳姓男子發生碰撞，張被撞到對向車道，波及停等紅燈的蘇姓騎士。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區文心路、大業路今天凌晨3時許傳車禍，張姓騎士與開車陳姓男子發生碰撞，張被撞到對向車道，波及停等紅燈的蘇姓騎士。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區文心路、大業路今天凌晨3時許傳車禍，張姓騎士與開車陳姓男子發生碰撞，張被撞到對向車道，波及停等紅燈的蘇姓騎士。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區文心路、大業路今天凌晨3時許傳車禍，張姓騎士與開車陳姓男子發生碰撞，張被撞到對向車道，波及停等紅燈的蘇姓騎士。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區文心路、大業路今天凌晨3時許傳車禍，張姓騎士與開車陳姓男子發生碰撞，張被撞到對向車道，波及停等紅燈的蘇姓騎士。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區文心路、大業路今天凌晨3時許傳車禍，張姓騎士與開車陳姓男子發生碰撞，張被撞到對向車道，波及停等紅燈的蘇姓騎士。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區文心路、大業路今天凌晨3時許傳車禍，張姓騎士與開車陳姓男子發生碰撞，張被撞到對向車道，波及停等紅燈的蘇姓騎士。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區文心路、大業路今天凌晨3時許傳車禍，張姓騎士與開車陳姓男子發生碰撞，張被撞到對向車道，波及停等紅燈的蘇姓騎士。記者陳宏睿／翻攝

台中市 車禍

延伸閱讀

中壢轎車撞路樹側翻 駕駛重傷夾車內搶救中

影／屏東台24線男女共乘過彎摔車 機車彈撞對向轎車

公車追撞3輛轎車連環墥 警：未保持安全距離

影／桃園路口闖紅燈釀事故 警方天羅地網監視器全記錄

相關新聞

雙十連假收假卻未返校 18歲海軍官校學生住家墜樓亡

新北市警新店分局今天凌晨1時許接獲報案，一名社區警衛在警衛亭聽到一聲巨響，外出查看，發現一名男子倒臥在路上；警方獲報趕往...

海軍官校一年級生住家墜樓身亡 官校配合調查

王姓海軍官校學生今晨在新北市新店區安和路住家墜樓身亡，海軍上午證實該名學生確就讀海軍官校一年級，目前官校正與家屬取得聯繫...

疑連夜過勞心肌梗塞癱倒派出所門口 高雄澄觀所長昏迷

高雄市警仁武分局澄觀派出所所長薛冠洲今晨執行釣蝦場勤務，疑似連夜過勞引發心肌梗塞，結束勤務後返回派出所，下車時門口身體不...

影／誰闖紅燈？轎車撞機車噴飛 波及對向車道機車釀4傷

台中市陳姓男子在今天凌晨3時許，開車行經南屯區大業路、文心路時，與騎車的張姓男子發生碰撞，張連人帶車被撞到對向車道，波及...

84歲老婦騎士從外車道左轉 砂石車急煞仍撞上衝進工地

84歲陳姓老婦人昨天下午騎機車在苗栗縣竹南鎮永貞路（台13線）2段，從外車道左轉，內車道砂石車煞不住，擦撞機車後，再衝向...

台中大里客運攔腰撞上休旅車 轎車左側嚴重凹陷4人送醫

台中市大里區中興路二段與現岱路口的有喜早餐店前，清晨5時50分發生全航客運和休旅車相撞的事故，造成休旅車左側嚴重凹陷，全...

全民運龍舟選手 自撞電桿亡

十八歲陳姓女子昨天上午在花蓮鯉魚潭完成龍舟訓練後騎機車返家，疑在一處轉彎路段失控自撞路旁電線桿，頭部嚴重受創，送醫不治。...

彰化鎂合金工廠大火 二人受傷

彰化縣埔鹽鄉一家鎂合金工廠昨天上午發生火警，消防局出動三個分隊搶救，火勢猛烈，因鎂遇水會燃燒，消防員以泡沫救火，一小時控...

1天2意外 台東虎頭蜂螫傷5人

台東縣鹿野鄉山區、太麻里鄉金針山區昨天連傳虎頭蜂螫人意外，造成五人送醫，來自高雄市林姓女遊客最嚴重，出現頭暈、心悸症狀；...

復揚科技火警 景碩兩點回應

和碩（4938）與景碩合資成立的軟板廠復揚科技新竹新豐廠，今日下午發生火警意外，消防單位出動16車31人前往灌救，景碩針...

68歲翁遭排球大落石砸中頭部 幸有安全帽保命

新北市坪林區北宜公路傳落石傷人意外！68歲的丘姓男子今天下午1時許騎乘普通重機沿坪林往新店方向前進，在該路段32.5公里...

男子參加登山團爬柴山意外扭傷腳 團友接力背下山

高雄郭姓男子今天上午與友人登上柴山秘境時，意外扭傷腳，無法獨自行走，因路線陡峭，救難器材難以進入，只好找來友人徒手背負，...

熱門新聞

蘋果供應鏈復揚科技火警 消防派遣13車搶救中

獨／北宜肇逃男遭起底 曾嫌鸚鵡吵PO剪鳥嘴血照

郭瑤琪涉貪入獄 陳水扁：郭瑤琪的公義等蔡總統喚回

雙十連假收假卻未返校 18歲海軍官校學生住家墜樓亡

全民運龍舟隊女選手 不慎自撞電桿傷重不治

影／彰化埔鹽工廠大火濃煙竄天 2人受傷送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。