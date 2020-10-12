影／誰闖紅燈？轎車撞機車噴飛 波及對向車道機車釀4傷

台中市陳姓男子在今天凌晨3時許，開車行經南屯區大業路、文心路時，與騎車的張姓男子發生碰撞，張連人帶車被撞到對向車道，波及正在停等紅燈的蘇姓騎士，張載的女乘客則被卡在陳車頭底部，雙腿骨折，幸傷者就醫後都無生命危險。經查，涉案人都無酒駕，初步研判是有一方違反號誌，但是陳或張闖紅燈？還有待後續調查釐清。

據查，陳姓男子（21歲）在今天凌晨3時許，開車沿南屯區大業路往大光街行駛，行經文心路口時，當時由張姓男子（22歲）騎車載曾姓女子（22歲）沿文心路往大墩十四街方向行駛，雙方疑有一方違反號誌，陳、張二人在路口發生碰撞，張連人帶車被撞到對向車道，波及當時自稱在停等紅燈的蘇姓騎士（23歲），曾女被卡在陳車頭底下，救護人員到場時，發現曾女友雙腿骨折的狀況。

全案造成陳腿部挫傷、張全身挫傷、曾女雙腿骨折、蘇臉部挫傷等輕重不等的傷勢，經送醫後都無生命危險，台中市第四警分局交通分隊到場調查，涉案駕駛都無酒精濃度，陳、張二人都堅稱是綠燈行駛。