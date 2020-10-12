84歲老婦騎士從外車道左轉 砂石車急煞仍撞上衝進工地

84歲陳姓老婦人昨天下午騎機車在苗栗縣竹南鎮永貞路（台13線）2段，從外車道左轉，內車道砂石車煞不住，擦撞機車後，再衝向中央分隔島及對面車道旁的工地，老婦人腳部擦傷無大礙，但驚嚇過度，腦筋一片空白，車禍原因由警方進一步調查處理中。

這場車禍影像曝光，擦撞瞬間一片塵土飛揚，砂石車在車道留下長長煞車痕，還好砂石車是空車，及時煞車左偏閃避，沒有直接撞上機車，否則後果不堪設想。

警方初步調查，陳姓老婦人昨天下午3點39分騎機車，北上在竹南鎮永貞路2段從外車道切換車道左轉，後方內車道張姓男子（65歲）駕駛的砂石車，緊急煞車並向左閃避，仍擦撞機車後，再失控撞上中央分隔島，及對向路旁新建房子工地，陳姓老婦人車被彈飛倒地，她腳部輕微擦傷，救護車送醫無大礙，雙方都沒有酒駕。

事故發生時，南下車道沒有車輛經過，遭撞的工地的工人剛從砂石車撞擊位置施工結束離開，逃過一劫，竹南警方暫時封閉南下車道，並派警員疏導車輛改道，排除事故現場，約40分鐘交通恢復正常。