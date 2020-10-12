雙十連假收假卻未返校 18歲海軍官校學生住家墜樓亡

新北市警新店分局今天凌晨1時許接獲報案，一名社區警衛在警衛亭聽到一聲巨響，外出查看，發現一名男子倒臥在路上；警方獲報趕往調查，發現是18歲的王姓男子，初步研判是從住家12樓頂樓墜落，現場已無呼吸心跳，經送醫急救，仍於凌晨2時許宣告不治。經了解，王目前就讀高雄海軍官校。

據了解，18歲王姓男子住在新北市新店區永安街一處社區大樓，平時住校，上周四因雙十國慶返家過連假，昨天晚間10時原本應該要收假回到學校；沒想到今天凌晨1時許，卻從住家社區大樓12樓頂樓墜落至1樓馬路，頭部受到重擊當場沒有呼吸心跳，家屬聽到聲響外出查看，發現是王，當場痛哭失聲。

警方趕往後，封鎖現場採證，在頂樓發現王姓男子的黑色行李袋，經鑑識人員初步勘察，現場無打鬥跡象，初步排除他殺嫌疑，也沒有發現遺書，研判為輕生可能性大，詳細原因仍有待警方進一步釐清，目前已請家屬至派出所製作筆錄調查中。

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新北市警新店分局今天凌晨1時許接獲報案，一名社區警衛在警衛亭聽到一聲巨響，外出查看，發現一名男子倒臥在路上。記者袁志豪／翻攝