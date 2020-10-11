國道高雄段時速可破百 警：收假日比前1天順暢
雙十國慶連假今天最後一天，國道一號、三號高雄段從上午到下午5點，交通尚算暢通，根據高速公路1968網站顯示，車速均一片「綠油油」，平均時速都超過90公里；警方也認為近期連假最後一天，都會比前一天更順暢，研判跟民眾有預期心理會提早收假，甚至明天再返回工作崗位來避車潮。
根據高速公路1968網站下午5點多的資料，國一南下高雄交流道到瑞隆路交通道時速78公里最慢，其他高雄北上或南下都有90幾公里，甚至能到達101公里；國三部分的高雄路段，甚至南下都有超過時速100公里，北上也都接近100公里。
至於東西向的國道十號，西側左營端仍然車速較慢，下午5點多西向時速35公里、東向57公里，其他路段則順暢，最高達102公里。
據觀察，上周中秋連假的最後一天，國道高雄段也都屬順暢，國道警方認為近期收假日車流，都會比收假的前一天還要順暢，可能跟民眾會避免在收假當天才返回崗位，有助分散車流。
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