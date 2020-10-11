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68歲翁遭排球大落石砸中頭部 幸有安全帽保命

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市坪林區北宜公路傳落石傷人意外！68歲的丘姓男子今天下午1時許騎乘普通重機沿坪林往新店方向前進，在該路段32.5公里處遭落石砸中頭部摔車，所幸有戴安全帽，僅臉部及部分肢體擦挫傷，送醫後無大礙。

警方調查，落石是從該路段山壁掉落，直徑約莫20公分，相當於1顆排球大小，所幸丘男有戴安全帽，且事發前一刻有發現異狀閃躲，否則後果不堪設想。

丘男雖然察覺異狀，但因為事出突然，閃躲後仍被落石砸中左臉頰，造成臉部撕裂傷及肢體擦錯，機車也因為摔車零件破碎四散，經警方酒測確認無酒駕情事後，隨即送往鄰近醫院進一步檢查，治療後已無大礙。

新店警方表示，近來天氣不穩定，山區常有雨勢，邊坡土石可能因為土壤水分飽和而鬆動滑落，有落石發生的可能，民眾若非必要請勿上山，如需經過，務必多注意沿線路況，以策安全。

68歲的丘姓男子今天下午1時許騎乘普通重機沿坪林往新店方向前進，在該路段32.5公里處遭落石砸中頭部摔車，所幸有戴安全帽，僅臉部及部分肢體擦挫傷，送醫後無大礙。記者陳俊智／翻攝
68歲的丘姓男子今天下午1時許騎乘普通重機沿坪林往新店方向前進，在該路段32.5公里處遭落石砸中頭部摔車，所幸有戴安全帽，僅臉部及部分肢體擦挫傷，送醫後無大礙。記者陳俊智／翻攝
68歲的丘姓男子今天下午1時許騎乘普通重機沿坪林往新店方向前進，在該路段32.5公里處遭落石砸中頭部摔車，所幸有戴安全帽，僅臉部及部分肢體擦挫傷，送醫後無大礙。記者陳俊智／翻攝
68歲的丘姓男子今天下午1時許騎乘普通重機沿坪林往新店方向前進，在該路段32.5公里處遭落石砸中頭部摔車，所幸有戴安全帽，僅臉部及部分肢體擦挫傷，送醫後無大礙。記者陳俊智／翻攝

坪林 排球

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