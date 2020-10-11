男子參加登山團爬柴山意外扭傷腳 團友接力背下山

高雄郭姓男子今天上午與友人登上柴山秘境時，意外扭傷腳，無法獨自行走，因路線陡峭，救難器材難以進入，只好找來友人徒手背負，用接力方式將郭男運下山，後續由高雄市消防局鼓山分隊送醫治療。

郭男（53歲）與妻子，今天上午參加登山團爬上柴山，但在11點多時，郭因一時不慎踩空，腳意外扭傷，友人趕緊通報海巡署南部分署第五岸巡隊。

第五岸巡隊隨即指揮柴山安檢所派海巡人員到場支援，雖然郭的腳傷無生命危險，但柴山秘境登山路線陡峭，不利於救生器材運送，海巡人員只好與登山團團友，以接力方式，背負郭男下山，直到山下後，再轉由消防救護員送醫。