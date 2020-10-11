聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子參加登山團爬柴山意外扭傷腳 團友接力背下山
高雄郭姓男子今天上午與友人登上柴山秘境時，意外扭傷腳，無法獨自行走，因路線陡峭，救難器材難以進入，只好找來友人徒手背負，用接力方式將郭男運下山，後續由高雄市消防局鼓山分隊送醫治療。
郭男（53歲）與妻子，今天上午參加登山團爬上柴山，但在11點多時，郭因一時不慎踩空，腳意外扭傷，友人趕緊通報海巡署南部分署第五岸巡隊。
第五岸巡隊隨即指揮柴山安檢所派海巡人員到場支援，雖然郭的腳傷無生命危險，但柴山秘境登山路線陡峭，不利於救生器材運送，海巡人員只好與登山團團友，以接力方式，背負郭男下山，直到山下後，再轉由消防救護員送醫。
第五岸巡隊說，柴山地區緊臨海岸線，加上特有的珊瑚礁海蝕地形，近期在網路推波助瀾下，發展多處秘境路線，但因尚未經開發，相關安全設施均未設置，沿岸多處有崩塌、落石危機，提醒民眾特別注意。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言