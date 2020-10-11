曳引車左右偏移 先撞分隔島再撞護欄幸未波及他人

萬瑞快速道路基隆暖暖路段今天下午發生曳引車衝撞道路中央分隔島，再撞向路旁護欄事故，造成交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝

涂姓男子今天下午駕駛未拖運貨櫃的曳引車，行經萬瑞快速道路基隆暖暖路段時，疑天雨路滑，先衝撞道路中央分隔島後，又撞向路旁護欄，所幸人未受傷，但曳引車占用一線車道，造成交通受阻。

據了解，63歲涂男今天下午約2點，駕駛曳引車沿萬瑞快速道往瑞芳方向行駛，行經指標10K暖暖路段時失控，先撞上中央分隔島，再轉向衝撞右側護欄後，車頭「折甘蔗」，停在外路肩與外線車道。

警方獲報到場，對涂男進行酒測，酒測值為0，排除酒後駕車。涂向警方表示，開在路上，車子突然不受控制打滑，猛烈撞擊中央分隔道後烈反彈，再撞上外側水泥護欄，還好人沒有受傷，也沒有波及其他車輛，事故原因由警方進一步釐清。。

車禍發生後造成萬瑞快速道路東向塞車，員警引導後方車輛依序從內側車道通行，紓解車潮，並連繫拖吊車前往現場排出事故車輛。