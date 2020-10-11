曳引車左右偏移 先撞分隔島再撞護欄幸未波及他人
涂姓男子今天下午駕駛未拖運貨櫃的曳引車，行經萬瑞快速道路基隆暖暖路段時，疑天雨路滑，先衝撞道路中央分隔島後，又撞向路旁護欄，所幸人未受傷，但曳引車占用一線車道，造成交通受阻。
據了解，63歲涂男今天下午約2點，駕駛曳引車沿萬瑞快速道往瑞芳方向行駛，行經指標10K暖暖路段時失控，先撞上中央分隔島，再轉向衝撞右側護欄後，車頭「折甘蔗」，停在外路肩與外線車道。
警方獲報到場，對涂男進行酒測，酒測值為0，排除酒後駕車。涂向警方表示，開在路上，車子突然不受控制打滑，猛烈撞擊中央分隔道後烈反彈，再撞上外側水泥護欄，還好人沒有受傷，也沒有波及其他車輛，事故原因由警方進一步釐清。。
車禍發生後造成萬瑞快速道路東向塞車，員警引導後方車輛依序從內側車道通行，紓解車潮，並連繫拖吊車前往現場排出事故車輛。
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