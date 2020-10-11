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轎車擋店面 羊肉店員揮拳打鄰居 還嗆「我有案底」

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區一家羊肉爐店廖姓店員，疑不滿隔壁飲料店的客人把車停到他的店門前，涉嫌在和飲料店張姓店員理論時，恐嚇並連續5次揮拳毆打張，造成張的臉夾紅腫。案經張提出傷害及恐嚇告訴，轄區太平警分局新平派出所今約談廖到案，他坦承有毆打張，但只是理論，並未恐嚇張。警方訊後依傷害、恐嚇罪嫌將廖函送法辦。

據了解，樹德路這家羊肉店和飲料店毗連，昨晚疑有客人買飲料時把車子停至羊肉爐店的店面範圍內，引起羊肉爐店的廖姓店員（50歲）不滿，跑到飲料店前和當時正在顧店的張姓店員（20歲）理論，兩人因此言語上起了口角。

從監視錄影畫面可看到，廖和張理論時，突然一個箭步上前揮手打了張，接著還又對張揮了4拳才被人拉走，過程間還曾用手指著自己和對方口中唸唸有詞。張的叔叔指控，廖曾嗆說：「我有案底、剛被關出來，叫你叔叔來找我！」讓他心生畏懼。但廖向警方說，他僅是去理論，並未有恐嚇之意。

警方調查廖的背景，發現他並無前科，所謂有案底等語並不符事實，至於是否有恐嚇等事，有賴檢察官進一步偵辦。

台中市太平區樹德路一家羊肉爐店廖姓店員（前，黑衣）疑因不滿隔壁飲料店的客人把車停到他的店門前，涉嫌在和飲料店張姓店員理論時，因一時口角不滿而言語恐嚇並連續5次揮拳毆打張（記者黃寅／翻攝）
台中市太平區樹德路一家羊肉爐店廖姓店員（前，黑衣）疑因不滿隔壁飲料店的客人把車停到他的店門前，涉嫌在和飲料店張姓店員理論時，因一時口角不滿而言語恐嚇並連續5次揮拳毆打張（記者黃寅／翻攝）

恐嚇 檢察官

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