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中壢轎車撞路樹側翻 駕駛重傷夾車內搶救中
桃園市一輛白色轎車今天上午行經中壢區疑失控，自撞邊坡路樹後側翻導致車輛嚴重變形、油箱破裂，消防局救護人員趕到現場時，駕駛座26歲的黃男中被卡在車內沒生命跡象，稍後被救出送醫，中午仍在急救，警方還要進一步釐清意外發生原因。
意外事故發生在中壢區中正路二段239巷附近，消防局第二大隊6點52分據報，調派2輛救護車、2輛救災車合計合計13人趕往救援。到達現場只見白色轎車側翻且油箱破裂滿地是汽油，黃男上胸遭擠壓受困於車內駕駛座，消防人員使用電動油壓撐開器、蜈蚣剪等破壞器材讓傷者脫困送醫，黃男頭頂有約3公分血腫及撕裂傷。醫院中午仍在搶救，儘管傷勢必不樂觀但警方尚未對黃男做進一步採證，事故為意外或有認為疏失還要再確認。
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