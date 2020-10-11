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國中生手機丟Ubike車籃 被人租走隔2小時竟幸運找回
高雄14歲嚴姓國中生7天前晚間騎公共自行車Ubike，歸還後才發現手機竟忘在腳踏車前面的籃子內，結果該車又被別人借走，他只好凌晨到左營分局啟文所求助；警方先讓他登入Google帳號，依定位顯示手機鼓山華寧路上，載少年前往發現有租借站，手機更還在其中1輛的籃子內，相隔約2小時幸運找回。
警方指出，嚴姓少年10月5日凌晨12點25分進入派出所，匆忙說著他1小時之前、前晚11時許騎Ubike到左營區的海青工商站歸還，隨即走路回家，途中突然想起手機應遺留在Ubike的籃子沒拿，趕緊又返回原處尋找，但他剛騎的那輛已經被人租走，盼員警能幫忙協尋。
備勤勤務的警員高振利便先要少年在電腦登入Google帳號，再進入「尋找我的裝置」，顯示出少年手機定位於鼓山區華寧路上，趕緊載著少年前往，並在華寧路上發現有一個Ubike租借站，更在其中一輛腳踏車的籃子，看見少年手機仍完好在內，警方僅花不到半小時幫忙找回，讓嚴姓少年相當高興，直說不會再這麼粗心大意。
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