做工男拿50萬要拚「雙十節現金紅利」 差點血本無歸

高雄47歲做工的鄧姓男子日前下載博奕類的投資平台App，每次投入幾千元都有領到紅利，近來該平台客服人員向他表示有「雙十節現金紅利回饋」，鄧4天前便到銀行要匯50萬元，幸好行員發現要匯入的帳戶竟有被通報過警示帳戶，立即轉報轄區楠梓分局右昌派出所，警方勸說下攔阻這件疑詐騙案。

警方表示，鄧姓男子經朋友邀約加入博奕類的投資平台App，投資2000元、5000元不等，都有領到紅利，之後更1次投入30萬、領回36萬元；近期正逢國慶日，接到客服人員聯繫告知雙十節檔期有現金紅利回饋的活動，投入愈多現金、現金紅利愈多，鄧拿出50萬存款，前往楠梓區後昌的中信銀行分行要匯款。