聽新聞
test
0:00 / 0:00
做工男拿50萬要拚「雙十節現金紅利」 差點血本無歸
高雄47歲做工的鄧姓男子日前下載博奕類的投資平台App，每次投入幾千元都有領到紅利，近來該平台客服人員向他表示有「雙十節現金紅利回饋」，鄧4天前便到銀行要匯50萬元，幸好行員發現要匯入的帳戶竟有被通報過警示帳戶，立即轉報轄區楠梓分局右昌派出所，警方勸說下攔阻這件疑詐騙案。
警方表示，鄧姓男子經朋友邀約加入博奕類的投資平台App，投資2000元、5000元不等，都有領到紅利，之後更1次投入30萬、領回36萬元；近期正逢國慶日，接到客服人員聯繫告知雙十節檔期有現金紅利回饋的活動，投入愈多現金、現金紅利愈多，鄧拿出50萬存款，前往楠梓區後昌的中信銀行分行要匯款。
行員幫鄧姓男子辦理手續時，眼尖發現客服提供的帳號，曾被通報過警示帳戶，目前雖已解開，行員不敢大意仍轉報警方；右昌所員警林文山、陳清雄前來向鄧說明，告知也有類似博弈投資的詐騙事件，勸他別匯款、這麼大筆金額恐怕血本無歸，幸好鄧聽進去收手。右昌所指出，此件屬預防詐騙，建議民眾接到類似電話後，先撥165反詐騙專線或打110報案查證，確保自身財產安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言