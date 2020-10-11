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做工男拿50萬要拚「雙十節現金紅利」 差點血本無歸

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄47歲做工的鄧姓男子日前下載博奕類的投資平台App，每次投入幾千元都有領到紅利，近來該平台客服人員向他表示有「雙十節現金紅利回饋」，鄧4天前便到銀行要匯50萬元，幸好行員發現要匯入的帳戶竟有被通報過警示帳戶，立即轉報轄區楠梓分局右昌派出所，警方勸說下攔阻這件疑詐騙案。

警方表示，鄧姓男子經朋友邀約加入博奕類的投資平台App，投資2000元、5000元不等，都有領到紅利，之後更1次投入30萬、領回36萬元；近期正逢國慶日，接到客服人員聯繫告知雙十節檔期有現金紅利回饋的活動，投入愈多現金、現金紅利愈多，鄧拿出50萬存款，前往楠梓區後昌的中信銀行分行要匯款。

行員幫鄧姓男子辦理手續時，眼尖發現客服提供的帳號，曾被通報過警示帳戶，目前雖已解開，行員不敢大意仍轉報警方；右昌所員警林文山、陳清雄前來向鄧說明，告知也有類似博弈投資的詐騙事件，勸他別匯款、這麼大筆金額恐怕血本無歸，幸好鄧聽進去收手。右昌所指出，此件屬預防詐騙，建議民眾接到類似電話後，先撥165反詐騙專線或打110報案查證，確保自身財產安全。

楠梓分局右昌派出所接獲中信銀行轉報男子欲匯款50萬，疑詐騙案。記者林伯驊／翻攝
楠梓分局右昌派出所接獲中信銀行轉報男子欲匯款50萬，疑詐騙案。記者林伯驊／翻攝
鄧姓男子（右一）加入博奕類的投資平台App，先前投資幾千元都有領到紅利，近期客服人員告知國慶連假有現金紅利，他便欲投入50萬元。記者林伯驊／翻攝
鄧姓男子（右一）加入博奕類的投資平台App，先前投資幾千元都有領到紅利，近期客服人員告知國慶連假有現金紅利，他便欲投入50萬元。記者林伯驊／翻攝
楠梓分局右昌所員警向疑遭詐騙的鄧姓男子（左一）了解他匯錢目的，勸說疑似遭詐騙，成功替他守住50萬元積蓄。記者林伯驊／翻攝
楠梓分局右昌所員警向疑遭詐騙的鄧姓男子（左一）了解他匯錢目的，勸說疑似遭詐騙，成功替他守住50萬元積蓄。記者林伯驊／翻攝

詐騙 國慶 中信

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