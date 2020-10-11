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影／台東今2起虎頭蜂螫傷意外 5人送醫幸無大礙
秋高氣爽，也是虎頭蜂築巢繁殖季節，虎頭蜂也變得警戒性高且更凶猛，台東縣今天上午10時左右，在鹿野鄉山區、太麻里鄉金針山區各發生一起虎頭蜂螫人意外，２件意外造成5人送醫，最嚴重的是高雄市林姓遊客出現頭暈、心悸症狀，幸5人均無生命危險。
台東縣消防局表示，入秋之後，正值虎頭蜂巢構築，也是蜂群準備照育新蜂后分巢季節，因此巡邏的蜂群加大警戒區域，且變得更凶猛，因此秋冬也是虎頭蜂螫人高峰期。
台東縣消防局表示，今天上午10時12分，接獲報案指鹿野鄉武陵山區產業道路發生虎頭蜂群攻擊人事件，4名遊客被螫傷，每人各被螫2至3針，4人患部腫脹發熱，但意識清楚，經送慈濟關山分院施打抗過抗過敏針後，4人均無大礙。
另，上午10時10分，太麻里消防分隊也接獲報案，來自高雄市一對情侶騎重機到金針山區賞花，疑似在金針山產業道路14公里附近的「吳宗憲賞花區」賞花時，25歲林姓女遊客頭頂突遭一隻虎頭蜂螫叮。
林女雖只被叮一下，但一度出現心悸、頭暈症狀，經太麻里消防分隊派救護車上山援助，中午12時許送抵台東基督教醫院時，林女的生命徵象穩定、意識清楚，但明顯虛弱，經醫護人員施打抗過敏針劑後，體能逐漸恢復。
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