出遊停車場別盲停 停錯車格最高罰1200元

今年國慶日3天連假，各地景點湧現出遊車潮，南投縣合歡山、清境等地遊客眾多，武嶺周邊停車場更是一位難求，部分民眾貪圖方便違停，也有粗心遊客將車開進停車場卻誤停中巴及身心障礙者專用停車位，依法最高能開罰1200元罰鍰。

國內新冠疫情趨緩後，民眾無法出國改瘋國旅，合歡山因位居高海拔，空氣好、視野遼闊等因素，旅遊人潮更勝往年，又以端午、中秋及國慶連假期間尤為驚人，周邊昆陽、武嶺、合歡山莊停車場一早就亮「車位已滿」的告示，車流仍不斷。

警方表示，國慶連假這幾天，不少遊客湧入合歡山遊憩或登山，周邊3座停車場車位就算顯示「已停滿」，場外還是有不少車輛要排隊進場，為免堵塞後方車輛，加派人力強化疏導或勸離，並視現場交通彈性機動管制，車流均尚順暢，無壅塞。

只不過，仍有少數用路人為賞高山美景，貪圖方便在違停車輛，警方表示，車上駕駛若在車上，經勸導多願駛離；若沒人在車上就取締逕舉，依「道路交通管理處罰條例」第56條開單告發，處以600至1200元罰鍰。

但車子順利停進停車場卻也可能吃上罰單，警方指出，武嶺停車場內畫設機車、小客車、中型巴士、身心障礙者專用停車位，部分小客車駕駛見道有停車位就停，並未依規定車種限制，導致中巴停車格及部分機車格都被小客車佔停。