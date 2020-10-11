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台灣女孩日 北市警偕民眾讚聲防性騷

中央社 / 台北11日電

今天「台灣女孩日」台北市警察局婦幼警察隊特別到台北捷運西門站進行街頭快閃活動，並以「性騷擾防治」及「預防偷拍」為宣導主題，邀請民眾共同「大讚聲」響應。

婦幼警察隊今天發布新聞稿表示，由於今天是「台灣女孩日」，所以特別選在捷運西門站6號出口舉行街頭快閃活動，強力宣導「性騷擾防治」及「預防偷拍」，並透過有獎徵答方式向民眾廣宣性別平等及尊重身體自主權的正確觀念，同時也提供自我保護方法。

警方在活動中呼籲，民眾搭乘較長的電扶梯時，若遇有人不當接近或碰觸，應立即與對方保持距離；如在人潮擁擠時，發現有人偷拍裙底或藉機觸碰身體，應勇於大聲制止，或是向旁人求助及報警處理。

同時，最後還提醒若在捷運車廂內遭遇性騷擾或偷拍情事，監視器畫面保存為7天，即時報案以免損失自身權益。

活動現場還舉行「大讚聲」比賽，民眾只要大喊「尊重多一點、傷害少一點」活動標語，聲音分貝數最高者即可獲贈特製警車抱枕，獲得熱烈響應。

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