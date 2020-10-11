影／病患打火機點燃約束帶 北榮員山分院緊急疏散58人

台北榮民總醫院宜蘭員山分院今天上午發生火警，火花從榮光樓一樓冒出，院方緊急疏散58名病患到戶外安全處所，消防人員獲報趕到現場，火勢已經撲滅，無人受傷，起火原因正調查中。

縣消防局上午9時17分接獲報案，立即派遣第一大隊、宜蘭、員山、礁溪及三星分隊出動各式救災車輛12輛、警消人員20人迅速前往救災；起火處所為榮光樓一樓內保護室，疑似有一名保護室的病患使用打火機點燃約束帶，院方發現後立即使用滅火器撲滅火勢，該火警造成保護室的牆面被燻黑。

縣消防局呼籲公眾場所發生火警時，應先啟動自衛消防編組進行初期火災搶救處理，避難引導人員疏散，同時把火災訊息通報消防機關。

【中央社11日電】

一名男子今天上午9時許在宜蘭縣台北榮民總醫院員山分院保護室內，以打火機點燃約束帶，消防員到場迅速將火勢撲滅，並疏散58名病患，所幸處理得宜，沒有人員受傷。

宜蘭縣消防局上午9時17分接獲台北榮民總醫院員山分院報案，指院內榮光樓發生火警，立即派遣第一大隊、宜蘭、員山、礁溪及三星分隊前往救災，消防員到達現場後迅速將火勢撲滅，同時疏散58名病患至室外安全處所避難。

消防局指出，起火處為榮光樓一樓內保護室，院內一名男子於保護室內使用打火機點燃約束帶，院方發現後立即使用滅火器撲滅火勢，這起火警造成院內保護室牆面部分燻黑。

消防局呼籲，公眾場所發生火警時，應啟動自衛消防編組，並立即報案和疏散人員，以減少財產及人命傷亡。