女童看國慶焰火走失 熱心女警緊急救援成功

「爸爸！我要找爸爸！」家住桃園的葉姓4歲女童，國慶日和父親一同至安平觀看焰火，因為人潮眾多，不小心在戀愛廣場主舞台與父親走失，員警發現她哭著要找父親，帶往前進指揮所，由市警四分局家防官王姿嵐以警政系統查詢，聯絡上家屬，女童父親到前進指揮所時，父女相擁團聚。

葉姓女童昨天與父親一同到台南安平觀看焰火表演，因為人潮眾多，大約6點多戀愛廣場主舞台與父親走失，經員警發現女童站在路邊哭著要找爸爸，帶往警方前進指揮所。