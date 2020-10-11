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女童看國慶焰火走失 熱心女警緊急救援成功
「爸爸！我要找爸爸！」家住桃園的葉姓4歲女童，國慶日和父親一同至安平觀看焰火，因為人潮眾多，不小心在戀愛廣場主舞台與父親走失，員警發現她哭著要找父親，帶往前進指揮所，由市警四分局家防官王姿嵐以警政系統查詢，聯絡上家屬，女童父親到前進指揮所時，父女相擁團聚。
葉姓女童昨天與父親一同到台南安平觀看焰火表演，因為人潮眾多，大約6點多戀愛廣場主舞台與父親走失，經員警發現女童站在路邊哭著要找爸爸，帶往警方前進指揮所。
台南市警四分局家防官王姿嵐接獲通報處理，她利用女童所提供姓名及年齡至警政系統查詢，查得女童及家屬資料，致電女童母親，由女裡聯聯繫她父親至機動派出所，昨晚7時30分重逢時，女童激動地緊抱父親不肯放開，葉父對處理員警的細心積極表示感謝，也表示下次再也不敢疏忽大意。
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