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影／屁孩飆車失控衝撞麵店撞倒9機車 根本無照酒駕
新北市1名20歲郭姓男子今天清晨7時許，駕駛賓士轎車行經新莊區復興路二段，高速過彎失控撞進路旁麵店騎樓，一連把路邊停放的9輛機車全部撞得東倒西歪。警方到場發現，郭男不但沒有駕照，車也是借來的，而且酒測值高達每公升0.69毫升，幸好沒有波及無辜路人。
據了解，郭男和朋友徹夜在新莊區中華路歌喉讚KTV唱歌喝酒，清晨散場後駕駛借來的賓士轎車搭載22歲張姓、20歲何姓男子，自稱要到新莊區思源路的台北醫院探望住院朋友。
監視器拍到他們原本沿著復興路三段往二段方向高速行駛，突然猛然右轉民樂街，直接逆向衝向路旁麵店騎樓，連續撞倒路邊停放的9輛機車，幸好一大清早麵店尚未營業、路人稀少，沒有波及無辜。
警方將車上3人全部帶回調查，偵詢後將郭姓駕駛依公共危險罪嫌移送法辦，同時依違反道路交通管理處罰條例第21條舉發無照駕駛行為、並連絡機車車主協助損害求償。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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