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婚宴魔術鴿子亂飛屎滴賓客！衛生局：明天會到餐廳稽查
網友在社群Po出在高雄市一家餐廳參加婚宴，主家請來魔術師表演助興，結果鴿子不聽話亂飛、停在燈上，鴿屎還滴到賓客的衣袖上。網友質疑這樣是否會有食安疑慮？高雄市衛生局表示，婚宴場所表演魔術鴿子需有繩子圈住、確保不會亂飛，且無汙染食品疑慮時，還不算違規，明天會到餐廳稽查並輔導業者。
網友反映，這場婚宴安排了魔術表演助興，沒想到鴿子不受魔術師控制，亂飛飛到吊燈上，魔術師叫也叫不下來。剛好坐在燈下用餐的賓客竟然「中獎」，鴿屎正好滴在衣袖上。網友將有趣經歷Po上網，許多朋友都笑翻，說鴿子罷工了。但也有人擔心如此會造成食安疑慮，萬一鴿屎掉到飯菜裡怎麼辦？建議魔術師應考量場所選擇適當的表演，在餐廳就不應用活禽做表演。
高雄市衛生局食品衛生科長李欣南表示，依食品良好衛生規範準則規定，餐飲場所寵物應限制活動範圍，避免與食品接觸，汙染食品。目前看網友的照片，鴿屎是滴在民眾的衣服上，並不是食物上，還沒有汙染食物的確切行為；婚宴場所表演魔術若鴿子是有繩子圈住，且確保不會亂飛，且無汙染食品疑慮時，就無違規之虞。
衛生局明天會前往稽查並輔導業者，請婚宴主辦單位需評估是否要舉辦類似的表演？以確保民眾食的安全。
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