影／台東警24小時破逮案 受害人PO文致謝千名網友按讚

台東警察分局永樂派出所日前接獲陳姓男子報案，稱他放在學校工地工程用的水平儀遭竊，警方現場勘查並積極調閱周遭監視器，在案發不到24小時內鎖定涉案人，通知郭姓、朱姓2人到案說明，詢問後依竊盜罪嫌函送台東地檢署偵辦；被害人事後PO文感謝員警辛勞，2小時內網友接讚破千人。

台東警分局今天表示，全案是永樂員警分工合作，積極調閱學校周邊道路監視器，畫面中發現郭姓男子涉嫌行竊，再隔窗將水平儀遞給開小貨車來接應的朱嫌，隨後郭男再騎機車離去，雖然監視畫面並未拍到兩人行竊過程，但警方過濾周邊監視畫面，鎖定2人涉嫌重大，案發當天即通知2人到案說明，也起出陳男被竊的水平儀，順利破案。