快訊

國慶日台灣藝人噤聲 邰智源霸氣發文「國家生日為什麼不能講」

最保命的一塊肌！每日10分鐘呼吸肌運動 防老後嗆咳與吸入性肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台東警24小時破逮案 受害人PO文致謝千名網友按讚

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

台東警察分局永樂派出所日前接獲陳姓男子報案，稱他放在學校工地工程用的水平儀遭竊，警方現場勘查並積極調閱周遭監視器，在案發不到24小時內鎖定涉案人，通知郭姓、朱姓2人到案說明，詢問後依竊盜罪嫌函送台東地檢署偵辦；被害人事後PO文感謝員警辛勞，2小時內網友接讚破千人。

台東警分局今天表示，全案是永樂員警分工合作，積極調閱學校周邊道路監視器，畫面中發現郭姓男子涉嫌行竊，再隔窗將水平儀遞給開小貨車來接應的朱嫌，隨後郭男再騎機車離去，雖然監視畫面並未拍到兩人行竊過程，但警方過濾周邊監視畫面，鎖定2人涉嫌重大，案發當天即通知2人到案說明，也起出陳男被竊的水平儀，順利破案。

陳男表示，日前他到工地工作時，發現原放在工地的工程用水平儀憑空消失，價值新台幣8000元，雖不是很貴重，因儀器是工程上重要工具，少了它將延宕工程進度，因而報案。

台東警分局永樂派出所24小時替破竊案，幫陳姓男子找回失遭竊的工程用水平儀，陳男開心在網路社群貼文感謝警方辦案神速。圖／取自臉書台東大小事
台東警分局永樂派出所24小時替破竊案，幫陳姓男子找回失遭竊的工程用水平儀，陳男開心在網路社群貼文感謝警方辦案神速。圖／取自臉書台東大小事

台東 警察

延伸閱讀

工地發現乾屍 京華城：不影響動工

京華城工地發現乾屍 建管處：無勒令停工必要

京華城B2驚現乾屍！死者不明原因闖入 疑踩空墜地身亡

南鐵東移2抗爭戶盼留梯 鐵道局：評估不可行擇期拆除

相關新聞

影／彰化埔鹽工廠大火濃煙竄天 2人受傷送醫

彰化縣埔鹽鄉南新村好金路一家鎂合金工廠今天上午10時許發生火災，彰化縣消防局第三大隊埔鹽等3個分隊出動搶救，火勢燃燒猛烈...

婚宴魔術鴿子亂飛屎滴賓客！衛生局：明天會到餐廳稽查

網友在社群Po出在高雄市一家餐廳參加婚宴，主家請來魔術師表演助興，結果鴿子不聽話亂飛、停在燈上，鴿屎還滴到賓客的衣袖上。...

台24線車跟拍滑板！行駛山路忽快忽慢 引發用路人不滿

屏東台24線霧台段，日前一名女子穿戴完整裝備在道路上溜滑板，後方還有一輛黑色轎車的車頭裝設攝影機錄影，過程中，女子過彎時...

不到300天奪46命 南投縣車禍最大凶手是它們

近年因大型車「內輪差」及「視野死角」奪命狀況頻傳，南投縣統計，今年元月至9月交通事故發現，因「內輪差＋視野死角」致死達4...

無家母女夜宿府前廣場 國慶遭驅離

桃園市劉姓母女因房屋遭行政執行署拍賣，無家可歸，九月起就不定時在總統府前的白色恐怖紀念碑廣場搭帳篷夜宿；昨天清晨六時許，...

雙十連假 白河警守護交通無假期

今年國慶焰火在台南，加上適逢連假，大量遊客湧入台南各地，白河警分局針對轄內各熱門景點，投入警力加強交通疏導勤務部署，疏導...

女童看國慶焰火走失 熱心女警緊急救援成功

「爸爸！我要找爸爸！」家住桃園的葉姓4歲女童，國慶日和父親一同至安平觀看焰火，因為人潮眾多，不小心在戀愛廣場主舞台與父親...

影／屁孩飆車失控衝撞麵店撞倒9機車 根本無照酒駕

新北市1名20歲郭姓男子今天清晨7時許，駕駛賓士轎車行經新莊區復興路二段，高速過彎失控撞進路旁麵店騎樓，一連把路邊停放的...

影／駕駛疑飲酒心虛 拒檢狂催油門逃逸還擦撞2機車

桃園市八德區前天（9日）晚間，有輛汽車拒絕警察攔查，狂催油門加速離開，和警方在街頭上演你追我跑的戲碼，還不慎擦撞2台機車...

影／台東警24小時破逮案 受害人PO文致謝千名網友按讚

台東警察分局永樂派出所日前接獲陳姓男子報案，稱他放在學校工地工程用的水平儀遭竊，警方現場勘查並積極調閱周遭監視器，在案發...

影／屏東台24線男女共乘過彎摔車 機車彈撞對向轎車

屏東里港一名21歲黃姓男子騎乘機車載著18歲的陳姓女子，沿台24線往霧台方向行駛。過程中，疑似過彎打滑不慎自摔，隨後，機...

影／國慶連假 大甲警方防飆演練警車封路很震憾

國慶連假，台中大甲警方幾乎全體動員防飆演練，大批警力和警車大陣仗封路攔飆車族，圍捕防飆，路過民眾看到說很震憾，像是拍電影...

熱門新聞

京華城B2驚現乾屍！死者不明原因闖入 疑踩空墜地身亡

高大成自曝曾「欠債3億」1個月利息30萬 靠勒戒中心10年償還

屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

他騎機車上國道囂張抽菸釀大禍 3天前拿大石頭幹了這事

排油煙機起火釀禍！台南東區牛排館晚間傳火警

北市敦化南路大樓男子國慶日墜樓身亡 警正調查原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。