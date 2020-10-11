中警國慶連假商圈舉牌倡路權 遊客讚聲：真的有禮讓

國慶連假期間，許多遊客選擇前往台中市旅遊，台中市第一警分局轄內有許多觀光景點，包括市民廣場、草悟道等，第一警分局公益派出所為加強宣導行人交通安全意識、提升汽機車駕駛禮讓行人觀念，趁連假期間在公益商圈舉牌，進行「快閃式宣導」，其中一位遊客在所長宣導時，主動上前反映，在市區行走時，不少轉彎車都會禮讓行人，「真的有感」。

台中市第一警分局公益所為了加強宣導行人交通安全意識、提升汽機車駕駛禮讓行人的觀念，昨天下午在市民廣場進行快閃式的交通「停」、「看」、「聽」的宣導，主要是警方考量到市民廣場旁的公益路、中興街口行人眾多，常會有行人與汽、機車爭道的危險時刻，因此該路口也調整號誌，其中一段號誌為全路口紅燈車輛皆不得通行，僅開放行人通行，維護行人使用道路安全。

公益所長江清萬昨天也在市民廣場向民眾宣導行人路權，告訴民眾「行人路權」是行人使用道路安全的權利保障，相同的，行人亦不能侵犯其他車輛的路權，行人應行走在劃設之人行道；不得在道路上奔跑嬉戲、阻礙交通；穿越道路時則必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道，不可跨越護欄、安全島來穿越馬路等。

江清萬說，昨天在宣導時，有一名陳姓遊客，在他宣導時，主動跑上前來，直說他來台中市遊玩，在斑馬線上過馬路時，不少轉彎的車輛都會停下來主動禮讓行人先行通過，覺得「真的很有感」

江清萬說，不論是行人或是汽機車駕駛者在道路上行駛，都有注意路況與禮讓其他用路人的責任與義務。當所有的用路人都能保持著遵守交通規定、尊重路權、禮讓行人的心態時，就能讓通行更加順暢、平安。