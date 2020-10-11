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台24線車跟拍滑板！行駛山路忽快忽慢 引發用路人不滿
屏東台24線霧台段，日前一名女子穿戴完整裝備在道路上溜滑板，後方還有一輛黑色轎車的車頭裝設攝影機錄影，過程中，女子過彎時還壓低身體不斷炫技，而後方攝影的車輛，也跟著滑板的速度忽快忽慢。
該名滑板女拍攝地當下，仍有其他車輛行駛在台24線上，然而後方來車，眼見黑色轎車前方並無其他車輛，卻在道路上不斷減速、煞車又加速，此舉引來後方駕駛不滿，超車後才發現，該黑色轎車在替前方的滑板女拍攝影片。
事後，這名駕駛將行車記錄器拍畫面PO網，怒斥這個行為恐怕會帶來道路破壞，並表示可能會讓其他人模仿進而引起亂象，再者，從事拍攝的兩人，是否有申請路權也有待確認。
對此，里港警分局表示，在道路上從事類似活動，應向交通部公路總局第三區養護工程處潮州工務段申請許可，若未經許可，將依道路交通管理處罰條例第82條1項9款，處新1200元以上2400元以下的罰鍰。
警方也呼籲，台24線為遊客至霧台鄉遊玩的必經道路，人車往來頻繁，針對是類未經許可的違規行為，警方將依法嚴加取締告發，以維護用路人的安全。
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