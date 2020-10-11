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影／屏東台24線男女共乘過彎摔車 機車彈撞對向轎車
屏東里港一名21歲黃姓男子騎乘機車載著18歲的陳姓女子，沿台24線往霧台方向行駛。過程中，疑似過彎打滑不慎自摔，隨後，機車滑行至對向車道，與另一名陳姓駕駛（34歲）的轎車發生碰撞，所幸，黃、陳兩人僅擦挫傷，意識清楚，送醫後，經警方酒測，雙方皆未飲酒，詳細事故原因，仍待警方釐清。
這起車禍，發生於昨天下午2時許，黃男騎著機車載陳女，沿台24線往霧台方向行駛。過程中，疑似過彎打滑不慎自摔，隨後，機車竟滑行至對向車道，與另一名下山的陳姓銀色轎車駕駛發生碰撞。
碰撞當時，黃、陳的車頭幾乎全毀，路上來留下一道相當長的油漬，至於銀色轎車前方板金也有幾處凹陷，所幸，摔車的兩人手腳擦挫傷、且意識清楚，隨後，送往高雄榮民總醫院龍泉分院就醫，經警方酒測，兩人酒測值皆為零，至於詳細事故原因仍待警方釐清。
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