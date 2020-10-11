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影／國慶連假 大甲警方防飆演練警車封路很震憾
國慶連假，台中大甲警方幾乎全體動員防飆演練，大批警力和警車大陣仗封路攔飆車族，圍捕防飆，路過民眾看到說很震憾，像是拍電影的畫面。
國慶三天連續假期，大甲警分局除了例行性轄內重要道路交通疏導等勤務外，昨天凌晨在大甲區北堤東、西路實施防飆圍捕演練，演練開始，由勤務人員扮演飆車族，從苗栗往大甲方向狂飆，分局發現後經通報、攔截、圍捕至逮捕飆仔，整個過程氣氛肅殺，彷彿電影般情節。
大甲分局長李建興表示，這次演練統合所轄山、海線計15個所、分隊和內勤各單位，共分為4個任務組別，演練狀況以模擬飆車族聚眾，從國道1號三義交流道下三豐路，沿苗140縣道和北堤東路進入大甲區。
民眾報案後，由分局勤務指揮中心發動攔截圍捕，立即由山線5個所、隊警力組成圍捕組從后里出發，沿苗140縣道圍捕飆仔，同時海線7個所、隊組成攔截組，在北堤東路與中山路口設置組絕器材封閉道路，圍捕5公里將飆仔逼入北堤西路，以口袋戰術將飆車族逮捕，再由偵查隊偵訊、移送。
李建興表示，飆車族曾在周末凌晨到北堤東路和北堤西路群聚狂飆，製造噪音，嚴重妨害安寧，今年8月還發現有多達77輛改裝車同時於北堤東路競速情形，雖暑假飆車高峰期已過，飆車行為已嚴重威脅用路人的生命及財產，且改裝、噪音車深夜疾駛妨害安寧，影響民眾權益甚鉅，因此防制飆車沒有假期。
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