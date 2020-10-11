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不到300天奪46命 南投縣車禍最大凶手是它們
近年因大型車「內輪差」及「視野死角」奪命狀況頻傳，南投縣統計，今年元月至9月交通事故發現，因「內輪差＋視野死角」致死達46人，是南投車禍最大凶手，考量學童為受害高危險群，優先列為宣導對象，也盼交安觀念向下紮根。
南投縣政府警察局指出，南投縣今年元月到9月交通事故，經統計國道、省道、縣道、線道及交叉路等5種道路類別，發生總件數近6000件，其中交叉路達3376件，肇因多與內輪差及視野死角有關，不到300天已造成46死、2732人受傷。
警方表示，依今年交通死傷數據來看，「內輪差＋視野死角」堪稱是「南投車禍最大凶手」，而所謂的「內輪差」是因大型車轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑會比較大，後輪劃出的圓半徑則比較小，這前後輪間的差距就是「內輪差」。
「視野死角」則為大型車的車頭前方或駕駛者無法藉由後視鏡間接看到的視野區域，而「內輪差＋視野死角」多發生在大型車要轉彎時，因此不管是行人或機車騎士遇到大型車要轉彎時，絕對不要從大型車輛前方通行或與大型車並行。
南投縣警局交通隊提到，縣內逾半交通事故肇因與「內輪差」及「視野死角」有關，而為降低「內輪差＋視野死角」，南投縣警局交通隊與南投監理站等單位鎖定中小學進行交通安全宣導，更動用遊覽車、消防車、警用大型重機等進入校園。
警方表示，因學生多仰賴步行上放學成受害的高危險族群，因此列優先交安宣導對象，以「忍、讓、避」口訣提醒面對大型車時應保持安全距離，更讓他們實際乘坐大型車的駕駛座瞭解開車視角，並落實交通安全向下紮根理念。
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