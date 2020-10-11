快訊

國慶日台灣藝人噤聲 邰智源霸氣發文「國家生日為什麼不能講」

最保命的一塊肌！每日10分鐘呼吸肌運動 防老後嗆咳與吸入性肺炎

登山意外頻傳 竹縣消防局強化觀霧遊樂區AED訓練

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

觀霧國家森林遊樂區是熱門景點，但遊客中心與距離最近的消防分隊相隔31公里遠，若發生意外恐搶救不及，新竹縣政府消防近日在當地與新竹林管處觀霧分站合作，辦理「原住民族地區AED訓練」，讓民眾透過119報案電話啟動啟動DA-CPR（派遣員線上指導CPR）隔空聯手急救，就可以在黃金救援時間內搶救成功。

縣府消防局代理副局長李立成表示，風景優美的觀霧國家森林遊樂區，每年都吸引大量的遊客前往登山賞景，雖然隸屬苗栗縣管轄，但竹縣的五峰鄉卻是進入觀霧的主要入口，當地發生意外時，危急案件也大都委由五峰消防分隊出勤。

李立成指出，因遊客中心與最近的五峰分隊相隔31公里，車程需花1到1.5小時、甚至更久，當地在今年8月連續發生3起意外，其中1件OHCA案件就因為路途遙遠、喪失黃金救援時間，患者最後回天乏術。

有鑑於此，消防局與新竹林區管理處竹東工作站觀霧森林遊樂區觀霧分站共同辦理AED急救訓練，演練情境為遊客至觀霧旅遊時突然心臟不適倒地，友人趕忙撥打119電話求救，消防局指揮中心人員通話中指引報案人評估患者狀況，發現患者已無呼吸、心跳，立刻啟動DA-CPR（Dispatcher-Assisted CPR，派遣員線上指導CPR），以指揮中心指導、民眾操作的方式，隔空聯手急救。

同時，消防局也同步聯繫新竹林管處觀霧分站以及派遣五峰分隊救護車出勤，在急救5分鐘後，新竹林管處觀霧分站的工作人員趕到現場，為患者架上AED，分析後發現是需處置的心率，立刻給予電擊，之後持續按壓CPR。接著五峰分隊趕到現場接手急救，2分鐘後分析生命徵象，發現患者脈搏有明顯的跳動，急救成功。

消防局表示，盼藉由此次演練，讓未來發生意外時，觀霧分站的人員可以在第一時間給予處置，及早展開急救行動。

新竹縣政府消防近日在觀霧國家森林遊樂區與新竹林管處觀霧分站合作，辦理「原住民族地區AED訓練」。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣政府消防近日在觀霧國家森林遊樂區與新竹林管處觀霧分站合作，辦理「原住民族地區AED訓練」。圖／新竹縣消防局提供

CPR 患者 新竹

延伸閱讀

竹縣溪南地區打造第1座全民運動館 逾10萬人將受惠

竹縣寶山雙胞胎節 來了160對 最小不到1歲 最長86歲

引火燒稻草 國慶日苑裡接連傳出雜草火警

平鎮萬靈福德祠回饋地方 捐贈消防局電動破壞器材

相關新聞

影／彰化埔鹽工廠大火濃煙竄天 2人受傷送醫

彰化縣埔鹽鄉南新村好金路一家鎂合金工廠今天上午10時許發生火災，彰化縣消防局第三大隊埔鹽等3個分隊出動搶救，火勢燃燒猛烈...

婚宴魔術鴿子亂飛屎滴賓客！衛生局：明天會到餐廳稽查

網友在社群Po出在高雄市一家餐廳參加婚宴，主家請來魔術師表演助興，結果鴿子不聽話亂飛、停在燈上，鴿屎還滴到賓客的衣袖上。...

台24線車跟拍滑板！行駛山路忽快忽慢 引發用路人不滿

屏東台24線霧台段，日前一名女子穿戴完整裝備在道路上溜滑板，後方還有一輛黑色轎車的車頭裝設攝影機錄影，過程中，女子過彎時...

不到300天奪46命 南投縣車禍最大凶手是它們

近年因大型車「內輪差」及「視野死角」奪命狀況頻傳，南投縣統計，今年元月至9月交通事故發現，因「內輪差＋視野死角」致死達4...

無家母女夜宿府前廣場 國慶遭驅離

桃園市劉姓母女因房屋遭行政執行署拍賣，無家可歸，九月起就不定時在總統府前的白色恐怖紀念碑廣場搭帳篷夜宿；昨天清晨六時許，...

雙十連假 白河警守護交通無假期

今年國慶焰火在台南，加上適逢連假，大量遊客湧入台南各地，白河警分局針對轄內各熱門景點，投入警力加強交通疏導勤務部署，疏導...

女童看國慶焰火走失 熱心女警緊急救援成功

「爸爸！我要找爸爸！」家住桃園的葉姓4歲女童，國慶日和父親一同至安平觀看焰火，因為人潮眾多，不小心在戀愛廣場主舞台與父親...

影／屁孩飆車失控衝撞麵店撞倒9機車 根本無照酒駕

新北市1名20歲郭姓男子今天清晨7時許，駕駛賓士轎車行經新莊區復興路二段，高速過彎失控撞進路旁麵店騎樓，一連把路邊停放的...

影／駕駛疑飲酒心虛 拒檢狂催油門逃逸還擦撞2機車

桃園市八德區前天（9日）晚間，有輛汽車拒絕警察攔查，狂催油門加速離開，和警方在街頭上演你追我跑的戲碼，還不慎擦撞2台機車...

影／台東警24小時破逮案 受害人PO文致謝千名網友按讚

台東警察分局永樂派出所日前接獲陳姓男子報案，稱他放在學校工地工程用的水平儀遭竊，警方現場勘查並積極調閱周遭監視器，在案發...

影／屏東台24線男女共乘過彎摔車 機車彈撞對向轎車

屏東里港一名21歲黃姓男子騎乘機車載著18歲的陳姓女子，沿台24線往霧台方向行駛。過程中，疑似過彎打滑不慎自摔，隨後，機...

影／國慶連假 大甲警方防飆演練警車封路很震憾

國慶連假，台中大甲警方幾乎全體動員防飆演練，大批警力和警車大陣仗封路攔飆車族，圍捕防飆，路過民眾看到說很震憾，像是拍電影...

熱門新聞

京華城B2驚現乾屍！死者不明原因闖入 疑踩空墜地身亡

高大成自曝曾「欠債3億」1個月利息30萬 靠勒戒中心10年償還

屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

他騎機車上國道囂張抽菸釀大禍 3天前拿大石頭幹了這事

排油煙機起火釀禍！台南東區牛排館晚間傳火警

北市敦化南路大樓男子國慶日墜樓身亡 警正調查原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。