登山意外頻傳 竹縣消防局強化觀霧遊樂區AED訓練

觀霧國家森林遊樂區是熱門景點，但遊客中心與距離最近的消防分隊相隔31公里遠，若發生意外恐搶救不及，新竹縣政府消防近日在當地與新竹林管處觀霧分站合作，辦理「原住民族地區AED訓練」，讓民眾透過119報案電話啟動啟動DA-CPR（派遣員線上指導CPR）隔空聯手急救，就可以在黃金救援時間內搶救成功。

縣府消防局代理副局長李立成表示，風景優美的觀霧國家森林遊樂區，每年都吸引大量的遊客前往登山賞景，雖然隸屬苗栗縣管轄，但竹縣的五峰鄉卻是進入觀霧的主要入口，當地發生意外時，危急案件也大都委由五峰消防分隊出勤。

李立成指出，因遊客中心與最近的五峰分隊相隔31公里，車程需花1到1.5小時、甚至更久，當地在今年8月連續發生3起意外，其中1件OHCA案件就因為路途遙遠、喪失黃金救援時間，患者最後回天乏術。

有鑑於此，消防局與新竹林區管理處竹東工作站觀霧森林遊樂區觀霧分站共同辦理AED急救訓練，演練情境為遊客至觀霧旅遊時突然心臟不適倒地，友人趕忙撥打119電話求救，消防局指揮中心人員通話中指引報案人評估患者狀況，發現患者已無呼吸、心跳，立刻啟動DA-CPR（Dispatcher-Assisted CPR，派遣員線上指導CPR），以指揮中心指導、民眾操作的方式，隔空聯手急救。

同時，消防局也同步聯繫新竹林管處觀霧分站以及派遣五峰分隊救護車出勤，在急救5分鐘後，新竹林管處觀霧分站的工作人員趕到現場，為患者架上AED，分析後發現是需處置的心率，立刻給予電擊，之後持續按壓CPR。接著五峰分隊趕到現場接手急救，2分鐘後分析生命徵象，發現患者脈搏有明顯的跳動，急救成功。