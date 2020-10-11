疑因雙十煙火漁港加油站險起火 雲林漁港火警幸速撲滅

國慶連假不平靜， 昨晚7時許雲林縣口湖鄉台子漁港加油站後方堤岸邊突然起火，火勢在海風助長下快速蔓延，幸經海巡人員及早發現進行搶救，消防隊馳援，才將火勢撲滅未擴及加油站，也未造成傷亡，有驚無險，起火原因疑因雙十連假有人放煙火引起，將進一步調查。

海巡署中部分署第四岸巡隊台子港安檢所昨晚執行岸巡勤務時，發現台子漁港的漁用加油站後方堤岸失火，立即動員滅火並通報口湖消防分隊馳援，經海巡、消防奮力搶救後約20分鐘將火勢全數撲滅。

據岸巡人員認為在起火前，曾看到有人施放煙火，火警是否與因民眾施放煙火不慎引火仍待進一步調查。岸巡隊指出，台子漁港設有一座小型的漁筏專用加油站，站內存放許多易燃油料，一旦發生火警，後果不堪設想。

昨晚七時許，海巡人員沿著台子海岸巡檢，發現漁港加油站附近失火，火勢很快蔓延變大，海巡人員原先以為是加油站起火，火速趕往現場，發現是站後堤防邊堆置許多木料竹竿引發火災，由於火災現場距加油站不到20公尺且堆放大批吊蚵竹棚用的竹竿和木架，情況緊急。