泰安汶水國小校長室雜物間今早火災 物毀人平安

苗栗縣泰安鄉汶水國小校長室旁堆置書籍等雜物的小房間，今天上午7點40分發生火災，苗栗縣消防局第五大隊泰安、大湖等分隊趕往灌救，1個小時內撲滅，雜物間燒毀嚴重，並延燒到校長室天花板，及時控制沒有蔓延，消防局初步懷疑是電線起火釀災，真正起火原因進一步鑑識釐清中。

泰安鄉汶水國小棒球隊員今天上午7點40分左右在學校運動場，聽到校園傳出刺耳的警報聲，察看發現校長室冒出濃煙，趕緊報案119，泰安、大湖等消防分隊人車到場，發現校長室及雜物間煙霧瀰漫，火勢一度猛烈，延燒到校長室天花板，消防人員拉水線灌救，一個小時將火撲滅。