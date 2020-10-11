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影／男凌晨酒後爬50公尺高壓電塔 警消花4小時救下來

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

38歲李姓男子今天凌晨酒後想不開，爬到台中市后里區一座50公尺高的高壓電塔，警消趕到現場合力救援，他的家人也到場親情喊話，消防特搜隊員攀繩救人，最後花4個多小時救下李男時，他雙腳已癱軟，被送醫觀察。

台中市消防局和台中市大甲警分局今天凌晨零時23分獲報，在后里區新義里大橋南岸橋下高壓電塔有人爬到塔頂想輕生，派后里、豐南及西屯分隊出動消防車6輛、救護車1輛、消防人員20人到場搶救。

台電人員到場，消防隊員也備氣墊和雲梯車支援，李男躺在高壓電塔的頂端，消防隊員再請求救助隊員支援，凌晨2點30分，李男的前妻和父親，與當地里長透過消防車上擴音設備親情喊話後，李男聽到後說願意下來，但是體力不支，雙腿已軟。

台電人員到場表示，高壓電塔已完成斷電，凌晨3點20分，先由台電2人爬上電塔，協助幫李男穿戴防護裝備後往電塔下方移動，台電人員和李男再走到距離地面約9公尺高的高壓電塔基地平台上，再由特搜隊員接手，成功吊掛至地面，交由救護人員檢傷評估；救護人員表示，李男情緒低落、拒絕溝通，意識清楚，已送台中慈濟醫院診治。

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李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／台中市消防局提供
李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／台中市消防局提供
李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／台中市消防局提供
李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／台中市消防局提供
李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／警方提供
李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／警方提供
李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／警方提供
李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／警方提供
李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／警方提供
李姓男子今天凌晨在台中市后里區爬50公尺高的高壓電塔疑想不開，警消合力救援。圖／警方提供

台電 台中市 救護車

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