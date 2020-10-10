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台東池上民宅火警 70歲獨居老婦不幸葬身火窟

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導

台東池上鄉大同路今晚8點多傳出1民宅火警，警消據報趕往馳援，不到25分鐘將火勢控制住，不過，屋內70歲獨居婦人疑逃生不及葬身火窟，火警原因，正由警消進一步調查中。

警消指出，晚上8點13分接獲報案指出池上鄉大同路1間民宅發生火警，有人員受困，立即派出池上、關山、海端分隊及關山大隊前往救援，8點20分抵達現場時，現場為鐵皮屋住宅，已冒出大量濃煙。

消防隊員隨即拉水線，進行滅火動作，同時派出1組搜救人員進屋搜尋，但未發現受困民眾，火勢在8點44分控制住，滅火後，警消再入內搜索，發現受困屋內房間的婦人已明顯死亡。

警消調查，死者為70歲江姓獨居老婦，火警發生原因，正由警方鑑識小組及消防火調科進一步調查中。

台東池上鄉大同路今晚8點多傳出1民宅火警，屋內70歲獨居婦人逃生不及，葬身火窟。圖／台東縣消防局提供
台東池上鄉大同路今晚8點多傳出1民宅火警，屋內70歲獨居婦人逃生不及，葬身火窟。圖／台東縣消防局提供

獨居 台東

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