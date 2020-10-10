高大成自曝曾「欠債3億」1個月利息30萬 靠勒戒中心10年償還

法醫高大成。本報資料照片 資深藝人澎恰恰今年8月初驚傳欠債2.4億元鉅債，大安路房子全拿去處理，甚至連澎嫂都不再跟他同住，讓外界一片譁然，其實演藝圈內，破產的人不少，日前知名法醫高大成就在節目上透露，自己年輕時曾欠債上億，最後靠經營勒戒中心10年，才把債款還清。

高大成在節目《震震有詞》表示，自己年輕時父親過世，當時與兄弟每個人分到約1億元的遺產，一下子拿到這一大筆錢，讓他馬上拿去買日本的房地產，心想「買房子等它漲了，一定能賺不少錢」，又在母親的建議下投資股票，結果投資一張股票一個月就賺了300萬元，嘗到甜頭的他就動了跟銀行借錢的念頭。

高大成接著談到，投資賺了不少錢後就去跟銀行借錢，覺得「反正這麼好賺，不怕還不了」，而且當時正值日本泡沫經濟，買1億日圓的房子，銀行甚至願意貸款1億2千萬日圓，結果越借越多錢，最後就爆掉了，直言「在泡沫經濟下來時，真的跟不上股票漲跌的速度，今天1萬，明天5千，後天2千，根本不知道停損點在哪，你以為會回來，結果又掉下去，掉到眼睛都黑了！」。

高大成坦言，最多的時候曾欠到3億元，一個月利息就差不多要30萬元，非常苦惱，後來同學建議「當過法醫，黑白兩道都熟，應該比較沒有糾紛，可以做勒戒中心」，雖然當時台灣還沒有健保，可以嘗試看看，但還是冒著挺大的風險下開勒戒中心。

高大成憶起開業過程，一個禮拜甚至睡不到10小時，因為白天需要看患者，晚上又要讓患者保持清醒不吸毒，跟妻子都只能睡在診間，才比較不會出事，好在後來勒戒中心還算成功，辛苦10年下終於還清債務，主持人謝震武也笑回「這真的是最勵志的故事，欠了3億現在還可以做到這個樣子」。

高大成最後也說，因為有欠錢不好的紀錄，現在就算有錢，妻子也不太讓他買東西，因為以前真的被嚇到！