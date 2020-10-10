竹北男騎士直行煞不住 衝撞左轉汽車嚇壞車上女駕駛

新竹縣竹北市8日下午發生一起驚悚車禍，57歲男騎士在行經福興東路直行往六家方向時，因對向自小客車左轉自強三路，導致騎士煞車不及當場撞上，騎士當場連人帶車在空中翻滾1圈摔落車尾，鼻梁還險些斷裂，竹北警方則表示雙方肇責都還在釐清中，但呼籲用路人應小心慢行。

駕駛自小客車的馬姓女駕駛（40歲），8日下午5時許從六家往西方向沿福興東路前進，在行經自強三路口時左轉成功國中方向，卻沒有注意對向來車就緊跟前車左轉，當場對向傅姓男騎士（57歲）煞車不及直接撞上。

傅男雖然有看見自小客車已經左轉，並緊急拉緊煞車，可是還是來不及而直接撞上；從民眾行車記錄器可以看到，機車在撞擊前一刻煞車燈亮起，但還是因反應不及衝撞上去，騎士當場連人帶車「蹺後輪」翻了過去，痛得無法站起。

經了解，騎士鼻梁及嘴唇都因車禍導致挫傷，在機車翻覆時也因手撐地面而受傷，所幸經送醫沒有生命危險，自小客車女駕駛則被突如其來的意外嚇了一跳，被事後趕到的警方帶回派出所進行筆錄。