高雄旗津滑翔翼出「車禍」 女遊客遭撞傷頭部

羅姓男子今天下午在高雄旗津沙灘練習操作滑翔翼，不料一陣強風吹來，羅姓男子操作不慎，滑翔翼撞及旁邊1名女遊客，致女遊客頭部受傷，經送往旗津醫院治療，已無大礙，警方將發生滑翔翼「車禍」的羅姓男子帶回派出所，正瞭解女遊客是否提告傷害。

據瞭解，今天下午2時30分左右，羅姓男子（69歲）在高雄市旗津區貝殼館旁的沙灘，駕駛無動力滑翔翼，疑操作不慎，滑翔翼翼架傾斜，撞上正好經過沙灘的林姓女遊客（41歲），林女頭部受傷，意識清楚，已送旗津醫院診治，警方據報沙灘發生糾紛，趕去瞭解，才知道滑翔翼出「車禍」撞傷人，將羅帶回派出所。