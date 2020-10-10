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影／夜衝合歡山疲勞易肇事 近3年8件死亡車禍釀10死
國慶連假，大批遊客夜衝合歡山迎接國慶日出，不過，遊客連夜上山，容易疲勞駕駛發生意外，仁愛警分局統計，這3年來合歡山公路和台14線霧社路段就發生8件死亡車禍，一般車禍749件、1034人受傷，常和疲勞駕駛即未保持安全距離有關，其中機車事故就占了6成，提醒駕駛人要充分休息，避免車禍發生。
合歡山地區昨天晚間就有大批遊客上山，到合歡山欣賞國慶日出，看到晨曦從奇萊山頭逐漸升起，讓冒著寒風看日出的遊客相當感動。還有不少重機騎士組隊穿著國旗裝拿著國旗到合歡山慶祝雙十節，不過，人車爆量，讓合歡山停車一位難求，違停車輛多，也發生不少擦撞意外，，警方派出大批警力彈性管制、取締路旁違停，疏導車流。
仁愛警分局副分局長涂瑞湮說，因為南投花蓮往返車流大，加上到合歡山慶祝雙十節遊客多，合歡山公路車流達到最大，警方全力疏導，到傍晚車流逐漸減少，明天是連假最後一天，預估車流會再減少，但仍請駕駛人配合警方疏導，不要路邊違停，以免影響車流。
中秋、雙十連假許多遊客夜衝合歡山，但駕駛連夜開車，又沒有充分休息，容易發生車禍事故。合歡山海拔三千多公尺，高山空氣稀薄，遊客下山時，常因為溫度、壓力變化，容易感到疲倦，近3年來，台14甲線、台14線就發生死亡車禍8件10人，其中5件是機車、汽車3件，受傷車禍749件受傷1034人，6成是機車事故，主因是疲勞且未保持安全距離追撞。
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