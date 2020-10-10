影／阿伯潛入廢漁船偷竊 海巡雙嬌登船擒賊
海巡署南部分署第5岸巡隊鹽埔安檢所2名女隊員今天上午執行港區巡邏時，發現1艘待報廢漁船上有名阿伯在拆卸船體，2人隨即登船喝令停止拆卸，阿伯解釋是漁船人員上來看看，警方稍後趕到，發現74歲張姓老翁停在岸邊的機車腳踏墊上有船體廢五金，這才承認行竊，想賺點外快，警方訊後將他依竊罪移送檢方偵辦。
鹽埔安檢所女員徐雅茹、林品錡今天上午6時執行港區巡查時，在港區3號碼頭發現待報廢漁船上有名老翁，因該處停泊的漁船為9月火燒船事件後暫時停泊的待報廢漁船，2人認為老翁不像是漁船所有人或相關人員，且當下有拆卸船體行為，當場喝令老翁停止破壞船體，並通知東港分局興龍派出所員警到場協助。
張姓老翁不斷說明他是漁船相關人員，上船看看有什麼值錢物尚未取回，警方卻在船邊發現老翁的機車腳踏板上，有船上拆卸下來的廢五金，老翁這才承認以為國慶連假日安檢可能會較不嚴，一早騎機車到泊區廢漁船上找些值錢的廢五金，想拿到資源回收場變賣賺點外快，還以年事已高求情「放我一馬！」；警方不為所動，警詢後將他移送屏東地檢署偵辦。
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