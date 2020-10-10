疑行車糾紛引發追逐 男子強拉車門不成反被拖行
高雄市一名年輕男子在仁武區仁雄路上疑似與前車發生糾紛，沿途緊追不捨，下車理論時強拉車門沒成功，反被對方車子拖行數公尺，衝突場面火爆，PO網後引發議論。警方表示，警方獲報到場時已無衝突，被追車的人也表示不願意追究此事，雙方糾紛原因仍待調查，違規部分會進一步釐清。
本月4日下午1點多，疑似因為開車發生糾紛，一輛黑色休旅車高速追逐著前方另輛黑色轎車，雙方追逐至仁武區仁雄路，因前方車子停等紅燈，休旅車駕駛人趁機下車理論，灰衣男子強拉門把，拍窗大喊「下車」，不過轎車車主不理會，灰衣男緊握門把不放，被拖行一段距離後倒地。
雙方衝突過程全被後方行車紀錄器拍下，上網後引發議論，還有網友竟留言說，「被拖行的男子摔姿迷人，貼地滑行令人療育」。
仁武警分局表示，事故當天確實接獲當時被追車的車主報案，但員警抵達現場時，追車與被追逐者都已離開現場，致電報案人改口沒事，不需要警方協助。
警方指出，另名遭拖行倒地的男子身分不明，當天也沒有報案，報案人不願說明衝突原因，研判可能是行車糾紛引發衝突。此外，根據影片內容，雙方可能有雙黃線迴轉及闖紅燈疑慮，警方將調閱路口監視器進一步查明清楚，會依規定處理。
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