「我中風了...」 單身中年男微弱呼救 臥床老母急報警

中秋佳節前，高雄市左營趙姓中年男子突然中風，倒在房內靠微弱聲響呼救「我中風了，叫救護車」，屋內中風臥床的老母親原以為他又借酒澆愁、胡亂敲打，但碰撞聲持續超過3小時，才直覺不對勁報警。幸虧警、消獲報及時趕往，協助趙男坐上輪椅就醫。

警方上月27日獲報，海功東路民宅內一直傳來敲打聲，請求協助。屋內老婦臥床，表示自己中風、行動不便，平日靠外傭打點生活起居，樓上住著45歲兒子，孤家寡人、稍有不如意就借酒澆愁，有時酒醉雖會敲打發洩，但持續時間通常不長，這次卻反常敲打了3個多小時，才報警求助。

警方循聲響上樓查看，聽到微弱聲音喊著「我中風了，叫救護車」；在趙母同意下破門進入，房門踹開瞬間，只見趙男倒臥在地。警方協助通報119支援，救護人員到場檢傷，初判無外傷，警、消合力協助他坐上輪椅、送醫救治。