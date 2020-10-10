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清潔人員遭酒駕追撞身亡 楊鎮浯要求警加強取締

中央社 / 金門縣10日電

金門縣金城鎮公所黃姓清潔隊班長昨天清晨遭男子酒駕自小客車追撞，因傷重深夜過世；縣長楊鎮浯今天到靈堂上香致意，要求警方提高取締酒駕的強度和密度並請環保局加強清潔人員保險。圖／中央社
金門縣金城鎮公所黃姓清潔隊班長昨天清晨遭男子酒駕自小客車追撞，因傷重深夜過世；縣長楊鎮浯今天到靈堂上香致意，要求警方提高取締酒駕的強度和密度並請環保局加強清潔人員保險。圖／中央社

金門縣金城鎮公所黃姓清潔隊班長昨天清晨遭男子酒駕自小客車追撞，因傷重深夜過世；縣長楊鎮浯今天到靈堂上香致意，要求警方提高取締酒駕的強度和密度並請環保局加強清潔人員保險。

黃姓清潔隊班長昨天凌晨4時40分左右，在上班途中遭車輛從後方追撞，造成腦部出血、身體多處骨折外傷等嚴重傷勢，深夜不治。警方對賴姓駕駛實施酒測，酒測值高達0.59mg/L。

楊鎮浯今天由金城鎮長李誠智、環保局長楊建立陪同赴黃班長靈堂上香致意並慰問家屬，表示縣府會全力協助處理後事。

受訪時，楊鎮浯表示，自上任以來一強調酒駕零容忍，但悲劇還是發生了，他要求警察局對酒駕及違反道路交通管理處罰條例情形，加強執法的強度與密度，並在清潔隊員上下班時間增派警力，同時不定時不定點安排臨檢，提高見警率，以達到嚇阻效果，減少交通事故。

楊鎮浯同時要求環保局提醒清潔人員密切注意道路交通安全，並加強他們的保險。

楊鎮浯表示，黃班長在金城鎮公所服務十多年，工作認真，與同事相處融洽，對於她遭遇不幸，感到哀痛與不捨。

楊鎮浯說，今天除了致哀也為清潔隊打氣，勉勵工作人員打起精神，堅守崗位，並希望民眾繼續支持清潔人員。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊鎮浯 酒駕 金門 酒測

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