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網購詐騙老梗！客服通知要扣款請依指示操作 女子仍誤信

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市楊梅區一名謝姓女子，中秋連假期間在家中透過網路訂購生活用品，昨天卻接獲自稱是購物網站客服電話，表示訂購的商品，多訂了12組，不處理將會依網路定價扣款，還告知謝女刷卡銀行客服電話，等下會有銀行人員協助處理。沒多久，就有自稱銀行專員男子，來電要求她到ATM前依指示操作，由於謝女神情緊張又手持手機操作ATM，超商店員擔心她遭受詐騙便打電話至派出所報案。

楊梅分局富岡派出所警員鄒聖樺獲報後，立即派遣警員林泫淏、蔡賀年到場了解，員警抵達時發現謝女正與歹徒通話，經詢問謝女了解情確認此為詐騙集團冒用知名公司，以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成12筆分期付款，要求訂戶前往ATM解除分期設定」的詐騙手法，經員警告知謝女恍然大悟，向員警致謝。

楊梅分局長黃富村表示，近年網購分期詐騙仍層出不窮，民眾網購時千萬要慎防，同時提醒民眾，ATM沒有解除設定的功能，也沒有辨識身分的功能，並鼓勵民眾下載「165反詐騙App」，掌握最新詐騙資訊，也可下載「Whoscall App」過濾不明來電，避免因接獲詐騙集團電話而落入詐騙陷阱。警方持續利用LINE警民群組及FB等通訊軟體向民眾宣導，並呼籲民眾遇有疑似詐騙情形，應保持冷靜、細心求證，撥打165或110專線報案查證，保障生命及財產安全。

女子接獲自稱是購物網站客服電話，稱訂購的商品多訂了12組，經警方解釋後，女子才驚覺遇詐騙。記者高宇震／翻攝
女子接獲自稱是購物網站客服電話，稱訂購的商品多訂了12組，經警方解釋後，女子才驚覺遇詐騙。記者高宇震／翻攝

詐騙集團 網購 購物網

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