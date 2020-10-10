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屏東婦人疑精神不濟翻車路旁大水溝 車輛肚皮朝天
屏東縣里港警分局交通組長林中安、警員邱正男、王昭智今到轄內觀光景點視導交通疏導勤務，中午回程時，經過鹽埔鄉屏北高中屏24線大山路段時，發一輛汽車翻覆至路旁大水溝內，四輪朝天，警方上前搶救，順利救出受困洪姓女駕駛，洪姓婦人送醫後無大礙，現場通知交通小隊員警到場處理，釐清車輛翻覆事故經過。
據了解，女駕駛洪姓婦人（43歲）當時開車到附近工作，疑精神不濟，駕駛車輛偏離道路，翻覆到大水溝內，剛好員警經過，發現車輛翻覆，趕緊上前協助。
警方發現洪姓婦人駕駛的汽車翻覆，上前搶救，考量車體結構完整，未有嚴重扭曲擠壓，警方3人合力以徒手的方式，強勢開起車門，順利救出洪姓婦人，並通報119，洪女送到義大醫院，診治後幸無大礙。
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