欠卡債女銀行突增百萬 原來LINE好友騙她帳戶當人頭

基隆市刑大接獲一名女子報案，她有欠卡債，因帳戶沒有錢，所以寄給在泰國的一名LINE男性友人，要做生意使用，沒想到突然接獲銀行通知，帳戶多了100多萬元，她才知被騙走帳戶，被當成人頭帳戶使用，向警方報案追查。

市刑大指出，何女報案指她帳戶沒有錢，但突然接獲銀行告知帳戶內突然多了100多萬元，她也嚇了一大跳，因她原先欠這間銀行卡債，銀行行員突說她的帳戶有錢，要先從這1百萬扣除卡債，她才驚覺自己的銀行帳戶被人當詐騙人頭帳戶，趕緊向警方報警，她是被騙，並非共犯。

何女向警方說，7月時她臉書有1名陌生男子要求加她的LINE好友，她不疑有他，這名男子自稱英國公民，兩人LINE傳情互動1個月後，已成好友，男子告知要做生意，要有台灣的銀行帳戶使用，他在台灣只認識她，雖然沒有見過面，卻是最信任的人。

對方要她提供銀行帳戶使用，何女便將自己很久沒有錢錢進出的帳戶提款卡、密碼及1支手機，以國際快遞寄送至男子提供泰國地址，10多天後就接到銀行電話，但卡和帳戶都不在她身邊。

市刑大副大隊長呂景發說，網路交友增加被騙的危險性，詐騙集團先以假帳號在各社群軟體找民眾搭訕，讓被害人誤認在交往後，結為好友，甚至男女朋友，再騙取對方交付身分證明及金融卡帳戶當人頭帳戶。詐騙集團只要一得手就會使用去做不法匯兌。