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婦駕車違規右轉致騎士慘死 檢：讓她回去與死者家屬談
曾姓婦人昨天駕車在台灣大道違規右轉進文心路，致騎機車的雞排店柯姓員工撞上轎車右側，柯頭部重創經送醫急救不治，曾婦涉嫌過失致死，警方今天中午報請台中地檢署相驗，檢察官率法醫相驗後，召開臨時偵查庭，曾坦承疏失，檢察官裁定將曾限制住居，讓她回去與死者家屬談和解。
警方調查，在銀行服務的曾婦（43歲）昨天中午駕駛白色轎車，要跟朋友找餐廳吃午餐，沿台灣大道快車道往市區，違規右轉文心路方向，而柯男（22歲）騎機車號沿台灣大道慢車道直行往大墩路方向，直接撞上曾女車右側，整個人跌入轎車底盤下，經十多名路人發現將車抬起救出柯。
柯姓機車騎士頭部受重創，已失去生命跡象，經送中港澄清醫院急救，仍因傷勢嚴重不治，警方認肇事的曾婦涉嫌過失致死罪將肇事，今天中午報請台中地檢署相驗。
檢察官今天中午率法醫相驗後，即召開臨時偵查庭，曾婦坦承違規右轉，檢察官裁定將曾婦限制住居，讓她回去與死者家屬談和解。
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