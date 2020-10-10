妙齡女受困火場 新北警消線上安撫引導求生獲救

新北市三重區一棟建物今天竄出火舌，20歲住戶張姓女子受困，危急中撥打119求援，警消獲報趕往灌救，119值勤員也同步線上安撫張女情緒、引導求生，最後順利救出張女及其愛犬。

新北市政府消防局表示，上午11時12分接獲張姓女子來電，指她位於三重區五華街的住處失火，她受困濃煙中無法逃生。消防局獲報趕緊派員前往灌救，發現起火點在一棟12層樓RC建築物的第12樓。

另一方面，119執勤人員王澤嵐同步在線上安撫張女情緒，請她保持冷靜、不要緊張，在確認其位置在房間內後，引導她關閉房門、利用房內濕毛巾堵住門縫待援，並提醒她在消防人員抵達時敲門、發出聲音，以利加快救出。

消防局指出，警消在上午11時37分救出張女及她的愛犬，將她送往新北市立聯合醫院三重院區進行預防性檢查；上午11時38分撲滅火勢，現場燒成焦黑一片，面積約2坪。起火原因，有待火災調查人員近一步釐清。