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闖網紅景點海中小屋 車輪卡堤澎警急救援

中央社 / 澎湖縣10日電

蕭姓男子等人趁國慶假期抵澎旅遊，今天駕車前往網紅景點白沙講美海中小屋景點旅遊，卻倒車不慎，後輪直接卡在路堤上。所幸白沙警分局員警趕在海水漲潮之際及時完成拖吊，人車平安。

澎湖縣警局白沙分局近中午時接獲報案，白沙講美海中小屋景點路堤上，這輛轎車因迴車離去時，倒車不慎後輪滑出路面卡在海堤上動彈不得，請求協助。

員警獲報前往，現場評估無法以人力或拖帶方式處理，緊急協請吊車前往拖吊，所幸趕在海水漲潮之際脫困，人車平安，否則後果不堪。

警方初步調查，蕭男等3人趁國慶連假相約到澎湖旅遊，並向親友借車，上午趁退潮之際駕車前往網紅的「講美海中小屋」景點參觀，離去時車子在迴車時不慎衝出路堤，所幸及時通報解危。

白沙講美海中小屋景點，是早年興建的監哨所，目前已不再使用。漁民平時作為漁事工具的儲藏所之用，與岸邊築有一條長約300米的混凝土蜿蜒小徑，可容一台中型貨車通過，由於平日只能配合海水退潮之際才能前往，因而成為網紅旅遊景點。

澎湖

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