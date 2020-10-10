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屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

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結婚喜宴在管制區進不去 波麗士開道助新人趕赴會場

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

今天是國慶日，有新人想要趁著這一天完成終身大事，不料喜宴會場正好在總統府國慶慶典管制區內，禮車在管制區外，因為周遭馬路四處改道，禮車一時無法順利抵達會場，還好新人擔心延誤吉時，事先透過餐廳向勤務責任單位萬華警分局請求協助。

萬華警分局全力協助，指派擔服管制勤務崗哨警員陳柏成、林家瑞二員全程注意通報協助。10時40分許見新娘禮車在重慶南路往衡陽路緩緩閃燈前來，林、陳二員立即快步前往了解狀況，並協助打開管制引導。

警方指出，萬華警分局大理街派出所警員陳柏成、林家瑞二員，擔服管制哨勤務時，早上10時40分許見一台新娘禮車，在重慶南路往衡陽路緩緩閃燈前來，林、陳二員立即快步前往了解狀況。

原來許、陳府聯姻，喜宴剛好辦在管制區內酒樓，管制區內到處設置改道牌，吉時將屆，禮車內一對新人，心急如焚，為了找路擔誤不少時間，好不容易已經快接近餐廳，卻又無法順利進入；陳、林二員已接獲通知，上前確認了解後，因時間急迫，立即為禮車開道引導，終於讓禮車及時抵達餐廳；這對新人相當感謝警察熱心服務，讓他們終於能在國慶佳節吉時，順利完成人生大事。

萬華警分局警員幫助一對新人，順利進入國慶管制區內的喜宴會場完成終身大事。圖/記者廖炳棋翻攝
萬華警分局警員幫助一對新人，順利進入國慶管制區內的喜宴會場完成終身大事。圖/記者廖炳棋翻攝
萬華警分局警員幫助一對新人，順利進入國慶管制區內的喜宴會場完成終身大事。圖/記者廖炳棋翻攝
萬華警分局警員幫助一對新人，順利進入國慶管制區內的喜宴會場完成終身大事。圖/記者廖炳棋翻攝

國慶 喜宴 警察

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