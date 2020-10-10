21歲騎士車禍倒臥貓空山區 文山女警與同事暖心助送醫

文山一分局警員巡邏途中，救治車禍受傷的彭姓男子。圖/記者廖炳棋翻攝

日前台北市文山一警分局指南派出所警員擔服巡邏勤務時，在巡視貓空山區的路途上，發現一名受傷民眾痛苦哀號且躺臥路旁，巡邏員警趕緊協助送醫。

指南派出所警員王穎慧、謝硯丞，日前執行凌晨1到4時巡邏勤務，巡視山區途中，見路旁有民眾不斷朝巡邏車揮手招呼疑似需要協助，王、謝2員見狀立即上前查看，才知道一名彭姓青少年（21歲）與一群友人騎乘機車，行經山區路段不慎車輛打滑撞到山壁，身上多處擦挫傷且無法站立只能躺臥在路旁，由於地處山區擔心救援時間過長恐影響患者傷勢，員警親自將傷者載往萬芳醫院救治，彭男表示十分感謝警方的幫助，直呼「警察是人民的保姆、辛苦你們了」。

警方提醒民眾外出旅遊時，行駛山區道路要特別謹慎小心，山路蜿蜒曲折，民眾如未熟悉路況切勿超車搶快；如遇到車況不佳拋錨或交通意外事故應先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。