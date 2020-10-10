行車糾紛竟逼車衝撞4分鐘 把道路作為競技場洩憤判刑

吳男5月間在大里區中興路與李男發生行車糾紛，當時李的車上有4月大女嬰，吳逼車李大喊「我小孩在車上」，李為了保護小孩拿鋁棒擊破吳車玻璃，吳情緒失控駕車多次衝撞李車側邊及車尾，恣意跨至對向車道迴轉再衝撞，前後歷時4分鐘，法官認吳把道路作為自己洩憤逞慾之競技場，無視用路人生命安全，依公共危險、強制等罪將他判刑8月，得易科罰金。

判決書指出，吳男於去年5月14日晚間駕車沿中市大里區中興路2段行駛，於行駛過程中，與李男（涉恐嚇另案審理）駕車搭載妻子及4月大女兒發生行車糾紛，吳先對李車鳴按喇叭，再併排行駛於李車左側，並往李車靠近，迨李車暫時停止於速邁樂加油站前時。

吳乃將車斜停阻擋於李車之左前方，使李無法將車駛離或前行，雙方並搖下車窗相互理論，李見狀，持鋁棒下車走到吳車副駕駛座旁，並以鋁棒大力敲擊吳車副駕駛座玻璃。

吳見車玻璃遭李敲破，一時情緒失控，駕車從加油站前方迴轉碰撞李車，接續駕車橫越內側車道、外側車道迴轉並推移李車，甚至駕車跨越雙黃線至對向車道迴轉碰撞李車，李見狀持鋁棒追逐吳車，惟吳駕車繼續朝李車的車尾及側邊追撞，前後總計歷時4分多鐘之久。

李隨後跑進加油站，吳亦駕車尾隨於後，並從車廂拿出2支柺杖，對李恫稱：「你明天就死了」、「你們家明天也都死了」等語，經被害人李男提起告訴。

承審法官認為吳僅因主觀上認為李與其發生行車糾紛，也不滿李持鋁棒朝他的車揮擊，竟於車流往來頻繁密集夜間時段，在中市大里區中興路2段市區道路上，恣意駕車衝撞撞李車，形同將該處路段雙向車道作為自己洩憤逞慾之競技場，完全無視於其他用路人生命、財產安危。

李男表示「我有大聲喊我還有小孩在車上，但我不知道吳有沒有聽到」，法官認案發當時正值夜間時分，天色昏暗，即令路旁仍有路燈或其他營業場所照明，吳恐難藉由雙方搖下車窗有限空間及光線，辨別女嬰亦身處其中。

法官審酌，吳僅因與李疑似發生行車糾紛，一時情緒失控，不惜先駕車阻擋李所駕車輛行向，更先後多次衝撞李車輛之車尾及側邊，又於交通流量大的車道上，恣意跨至對向車道迴轉，前後歷時4分多鐘，不僅造李及其妻心生畏怖而遭受恐嚇，更已嚴重危害車輛往來通行。